Sporting vence em Paços de Ferreira

O Sporting venceu este domingo o Paços de Ferreira, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Battaglia (20m) e Gelson Martins (75m) marcaram os golos dos ‘leões’, orientados pelo treinador Jorge Jesus.

Marco Baixinho (90m) ainda reduziu para os ‘castores’, sob o comando do treinador Petit.

Com este resultado, o Sporting mantém o segundo lugar, com 30 pontos, a dois do líder FC Porto.

Já o Paços de Ferreira é 12° classificado, com 12 pontos.