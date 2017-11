“Staark Kanner”: Claude Meisch vai ao Liceu Ermesinde em Mersch

O ministro da Educação, Claude Meisch, prossegue hoje as sessões de informação, para apresentar aos encarregados de educação, o projeto “Staark Kanner” (Crianças Fortes”, em português).

O programa de educação multilingue, que entrou em vigor no início de outubro, inclui 20 horas de enquadramento gratuitas por semana, para as crianças, com idades entre um e quatro anos.

Para o ministério, “as novas medidas proporcionam, à partida, melhores condições a todas as crianças, desde a mais tenra idade, e representam uma verdadeira mudança de paradigma na política educativa”.

As reuniões com os pais têm lugar em várias localidades do país. A de hoje realiza-se em Mersch, no Liceu Ermesinde, a partir das 19:30.

As apresentações são feitas em luxemburguês, mas há tradução simultânea para francês e português.

Redação Latina