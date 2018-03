Standard and Poor’s confirma triplo ‘AAA’ do Luxemburgo

A agência de notação financeira norte-americana Standard and Poor’s (S&P) confirmou o triplo ‘AAA’ do Luxemburgo.

Na sua análise, a agência sublinha que o triplo ‘AAA’ reflete a economia próspera do país, estimando que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita ronde os 111.000 euros em 2018. A S&P prevê também um crescimento económico de 3,3% para o período entre 2018 e 2021.

Quanto ao consumo dos agregados familiares, as projeções apontam para que o ritmo de 2017 se mantenha, sobretudo graças aos efeitos benéficos da reforma fiscal e da indexação dos salários.

Boas notícias também para a área financeira, que continuará a ser um setor determinante para o crescimento económico, representando 27% do PIB.

No que toca às finanças públicas, a agência norte-americana sublinha a “política orçamental prudente” do Luxemburgo, destacando os excedentes orçamentais recorrentes da Administração Pública. Este excedente deverá manter-se nos 0,7% do PIB em 2018, devendo depois rondar, em média, os 0,5% no período entre 2019 e 2021.

Em relação aos riscos, a Satandard & Poor’s refere o impacto de eventuais alterações ao nível da regulação financeira e fiscalidade das empresas ao nível internacional. A agência sublinha, no entanto, que estes riscos permanecem baixos, devido à diversificação económica e à reação do Governo luxemburguês.

O triplo ‘AAA’ da S&P surge dias depois de também a canadiana DBRS ter confirmado perspetivas favoráveis para o grão-ducado nos próximos anos.

Redação Latina (Foto: Lusa)