“Startup Leadership” vai apoiar 10 mulheres empreendedoras com projetos na área das tecnologias (C/ÁUDIO)

A associação WIDE vai apoiar 10 mulheres empreendedoras com projetos inovadores na área das tecnologias. A iniciativa acontece no âmbito do novo programa “Startup Leadership”.

Os projetos podem ser submetidos desde já à associação, que irá selecionar os dez melhores. As dez ‘felizardas’ contarão depois com o apoio e acompanhamento da WIDE durante todo o processo de concretização do projeto, como referiu à Rádio Latina a fundadora e presidente da WIDE, Marie-Adélaïde Gervis.

O principal objetivo é promover, acompanhar e desenvolver o potencial feminino nesta área.

A associação WIDE (Women in Digital Empowerment) foi criada no final de 2013 com o objetivo de apoiar as mulheres no setor das novas tecnologias, através de conferências, formações e workshops. Durante os últimos três anos e meio, a organização foi solicitada por várias mulheres à procura de apoio para se lançarem na área. E foi para responder a essa necessidade que nasceu o projeto “Startup Leadership”.

As interessadas no programa “Startup Leadership” devem transmitir os projetos à associação WIDE, através do site women-digital.lu.

Redação Latina