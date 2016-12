Statec apela à participação da população em sondagem sobre turismo

O Instituto Nacional da Estatística (Statec) apelou aos residentes para participarem, nas próximas semanas, numa grande sondagem sobre o turismo.

O estudo vai ser realizado, por telefone, pela empresa alemã T.I.P. Biehl & Partner, de 9 de janeiro a 20 de fevereiro. Os inquiridos vão ser chamados a pronunciar-se sobre as viagens e excursões que fizeram no último trimestre deste ano.

As pessoas vão ser contactadas de segunda a sexta-feira, entre as 17:00 e as 20:30, e aos sábados, das 11:00 às 16:00.

O Statec lembra que as respostas individuais não serão divulgadas, servindo apenas para elaborar uma base de dados estatísticos. O organismo sublinha, ainda, a importância deste tipo de sondagens, “indispensáveis para o bom funcionameno do Estado, da economia e das instituições”.