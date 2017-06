STATEC diz que há mais ofertas de emprego do que nunca

Há mais ofertas de emprego do que nunca. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional da Estatística (STATCEC) sobre o mercado de trabalho, a área do emprego cresceu 3,3% no período de um ano, entre os quartos trimestres de 2015 e 2016.

O STATEC explica que todos os setores de atividade contribuíram para essa evolução e descreve como “historicamente elevado” o número de postos de trabalho disponíveis.

A evolução do desemprego ao longo dos últimos meses reflete essa dinâmica. O gabinete da estatística sublinha que a taxa de desempregados passou de 6,2% no final do ano passado, para 6% no último mês de abril.

Note-se que, de acordo com o STATEC, a economia nacional deverá crescer 5% em 2017 e em 2018, pelo que, segundo o instituto, a criação de emprego deverá manter-se também a um nível elevado.

Redação Latina