STATEC: Próxima indexação salarial deverá acontecer ainda este ano

Salários e pensões poderão mesmo vir a subir 2,5% na segunda metade deste ano. As novas previsões do Instituto Nacional de Estatística (STATEC), divulgadas hoje, continuam a apontar para essa possibilidade, embora a inflação tenha sido revista em baixa, para 1,3% este ano

Na sua análise, o STATEC traça três cenários possíveis, sendo que nos dois primeiros, os salários e pensões serão adaptados ao custo de vida já no terceiro trimestre do ano. Na pior das hipóteses, a indexação será desencadeada no último trimestre, ou seja, entre outubro e dezembro.

A última vez que os ordenados foram adaptados ao custo de vida foi em janeiro do ano passado, naquela que foi a primeira indexação salarial desde outubro de 2013, ainda durante o Governo de Jean-Claude Juncker.