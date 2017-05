Steven Tyler, dos Aerosmith, foi novamente avô

Steven Tyler foi novamente avô. O vocalista dos Aerosmith já tinha três netos, todos da parte da sua filha Liv Tyler.

Desta vez, o pequeno Axton, nascido na passada quarta-feira (10/05), é o primeiro rebento da outra filha do cantor, Mia Tyler (na foto em cima, está à esquerda do pai), fruto da relação desta com Dan Halen.

A mãe estreante não resistiu a partilhar a grande novidade através das redes sociais.