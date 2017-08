“Streeta(rt)nimation” alegra a capital

O centro da cidade do Luxemburgo transforma-se, a partir desta tarde, num palco gigantesco, com as artes de rua a animar os transeuntes.

Falamos do festival “Streeta(rt)nimation”, que inclui 95 espetáculos, hoje e amanhã, em locais fixos ou móveis, para interagir com o público.

O certame anual é promovido pelo Serviço de Turismo da cidade do Luxemburgo (LCTO) e vai já na 27ª edição.

O “Streeta(rt)nimation é um exemplo de festival de sucesso. O evento nasceu em 1995, quando a cidade do Luxemburgo foi Capital Europeia da Cultura.

Redação Latina (foto: LCTO)