“Subeme La Radio” é o 40º hit de Enrique Iglesias

Com o novo hit “Subeme La Radio”, Enrique Iglesias consegue a marca dos 40 singles que integram a tabela de Música Latina.

Com uma triunfante entrada na terceira posição, o tema – que conta com a participação de Descemer Bueno e do duo porto-riquenho Zion & Lennox -, é a quarta melhor entrada do cantor na tabela ‘Hot Latin Songs’ seguida na estreia na segunda posição do hit anterior “Duele El Corazon (Ft. Wisin)”, em 7 de maio de 2016.

As melhores entradas de sempre de Iglesias remontam a 1997, em que tanto “Enamorado Por Primera Vez” como “Solo En Ti”, estrearam ambas no primeiro lugar.

De acordo com a Nielsen Music, “Subeme La Radio” foi descarregada 12 mil vezes só na primeira semana tornando-se a música número 1 na tabela de vendas de canções latinas (em plataformas digitais) – algo que havia sido apenas alcançado com “Duele El Corazon” com 7 mil downloads.

Recorde em baixo o tema “Subeme La Radio” que, apenas no YouTube – canal oficial do teledisco -, já foi visualizado mais de 47 milhões de vezes em apenas 2 semanas:

(Foto: Toni Picalho)