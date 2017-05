Sul do país sob alerta laranja devido ao calor

O Sul do Luxemburgo vai estar sob aviso laranja devido ao calor.

De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux), as temperaturas máximas previstas para o dia de hoje no Sul do país deverão oscilar entre os 33 e os 34 graus.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de quatro, estará em vigor entre as 13:30 e as 19:00.

O resto do país está sob alerta amarelo, entre as 13:00 e as 20:00, sendo que as temperaturas poderão atingir os 32 graus.

O MeteoLux alerta ainda para a previsão de trovoada. O aviso vai vigorar entre as 15:00 e as 22:00 e abrange todo o país.

