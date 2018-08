Vai ser uma tarde quente em todo o país, especialmente na região sul. O sul do Luxemburgo vai estar em alerta amarelo devido à previsão de temperaturas elevadas. De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia, o MeteoLux, as temperaturas máximas deverão oscilar entre os 29 e os 31 graus.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, vai estar em vigor entre as 12:00 e as 18:00.

Redação Latina