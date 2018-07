Sul do país sob alerta laranja devido ao calor

O Luxemburgo vai estar hoje sob aviso amarelo devido ao calor.

De acordo com o instituto luxemburguês de meteorologia (Meteolux), a temperatura prevista para o dia de hoje é de 31 graus.

O aviso amarelo, estará em vigor entre as 13:00 e as 18:00.

Atenção, que amanhã o sul do país vai estar sob alerta laranja devido ao calor, com as temperaturas que poderão atingir os 35 graus.

O alerta laranja vai vigorar entre as 13:00 e as 20:00.

As temperaturas altas, vão intensificar a formação do ozono, ou seja, os níveis normais de concentração de ozono correm o risco de ser ultrapassados, devido às condições meteorológicas. Daí a Meteolux colocar, amanhã todo o país em alerta laranja, das 12:00 até às 24:00.

Note-se que a elevada concentração de ozono pode tem um impacto negativo na saúde humana, sobretudo nos grupos considerados de risco, ou seja, idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas.

Nestes dias deve-se limitar a atividade física intensa no exterior e evitar fumar e utilizar produtos que contenham solventes.

Redação Latina