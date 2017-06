Summer in the City Luxembourg 2017

Há sempre boas razões para visitar a cidade do Luxemburgo especialmente quando essa visita coincide com os festivais e concertos agendados para o verão, na capital do Grão-Ducado.

O Summer in the City deste ano agradará a todos pela sua diversidade musical. Poderá assistir a concertos de música rock, jazz, clássico, contemporâneo e dançar até de madrugada, ou simplesmente optar por um passeio pela cidade e assistir às diferentes manifestações culturais, praticamente em cada esquina da cidade.