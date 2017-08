Supertaça: Benfica vence Guimarães na final de Aveiro

O Benfica conquistou hoje pela sétima vez a Supertaça Cândido de Oliveira de futebol, ao vencer o Vitória de Guimarães, por 3-1, num encontro disputado no Estádio Municipal de Aveiro.

O brasileiro Jonas (06 minutos), o suíço Seferovic (11) e o mexicano Raúl Jiménez (83) marcaram os golos dos ‘encarnados’, com o brasileiro Raphinha (43) a reduzir para os vimaranenses.

O Benfica conquistou pela primeira vez duas Supertaças consecutivas, passando a somar sete troféus, menos 13 do que o FC Porto e uma do que o Sporting.

Luisão tornou-se o futebolista com mais troféus ao serviço do Benfica

Luisão tornou-se hoje o futebolista com mais troféus conquistados ao serviço do Benfica, ao ajudar os ‘encarnados’ a vencerem a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Vitória de Guimarães (3-1), em Aveiro.

A cumprir a 15.ª temporada consecutiva na Luz, o experiente central e capitão das ‘águias’, de 36 anos, arrecadou o 20.º troféu pelo clube e isolou-se no topo dos jogadores mais titulados do emblema da Luz.

Com a conquista da Taça de Portugal, em maio, precisamente frente ao Vitória de Guimarães, Luisão tinha igualado os 19 troféus de Nené, antigo avançado que representou o Benfica entre 1968 e 1986.

Quarto jogador com mais jogos na história dos ‘encarnados’, com 515 encontros, o central internacional brasileiro, que chegou à Luz em 2003, soma seis títulos de campeão, três vitórias na Taça de Portugal, sete na Taça da Liga e quatro na Supertaça.

Já Nené venceu 10 vezes o campeonato, conquistou a Taça de Portugal em sete ocasiões e esteve em dois triunfos na Supertaça.

O terceiro lugar do pódio é ocupado por Mário Coluna, que alcançou 18 troféus ao serviço das ‘águias’, divididos por 10 campeonatos, seis vitórias na Taça de Portugal e duas na Taça dos Campeões Europeus.

Por outro lado, em matéria de campeonatos, Luisão está a uma distância inultrapassável do topo, onde ‘moram’ o ‘rei’ Eusébio, quarto futebolista mais titulado da história benfiquista, juntamente com Shéu, ambos com 17.

O ‘king’ venceu a principal prova nacional por 11 vezes, mais uma do que Mário Coluna, António Simões e Tamagnini Nené, o futebolista que mais vezes vestiu a camisola ‘encarnada’ em jogos oficiais (575).

Do atual plantel do Benfica, o argentino Salvio igualou os 13 troféus conquistados pela antiga glória José Augusto, no 10.º posto no ‘ranking’ benfiquista.

O extremo, que representa as ‘águias’ desde 2012/13, depois da passagem por empréstimo do Atlético de Madrid, em 2010/11, soma quatro títulos de campeão campeonatos, duas Taças de Portugal, quatro Taças da Liga e três Supertaças.

Seis detidos por especulação de bilhetes



O número de detidos por especulação de bilhetes para o jogo da Supertaça de futebol, entre o Benfica e o Vitória de Guimarães, subiu de quatro para seis, indicou hoje a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Inicialmente a ASAE tinha dado conta de quatro detidos em Lisboa, no Porto e em Vila Nova de Gaia, mas de acordo com um segundo comunicado entretanto enviado às redações, esta Autoridade revela que o número de detidos subiu para seis.

Através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, a ASAE explica que desencadeou uma operação de fiscalização no âmbito do jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.

“Como resultado da ação, foram detidos 6 indivíduos, em flagrante delito, em Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, pela prática ilícita de especulação de bilhetes, que se encontravam à venda através da Internet. Foram apreendidos 22 bilhetes, encontrando-se os mesmos à venda por valores que chegavam a ultrapassar o triplo do valor facial”, refere o último comunicado da ASAE.

Alguns dos detidos, entre os quais um reincidente, foram já presentes a julgamento em processo sumário, aguardando os restantes ser presentes a tribunal na próxima semana.

“Foi ainda realizada ação de fiscalização no âmbito do combate à contrafação, tendo sido instaurado processo por crime por venda, circulação e ocultação de marca protegida e apreendidos 1.335 artigos diversos contrafeitos”, acrescenta a ASAE.