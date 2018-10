Suspeitas de fraude no futebol belga: Não houve detenções no Luxemburgo

Não houve detenções no Luxemburgo no âmbito da operação de buscas que envolveu sete países europeus por suspeitas de fraude no futebol belga. Em causa, segundo a imprensa internacional, estão suspeitas de irregularidades na transferência de jogadores e manipulação de resultados na primeira liga de futebol da Bélgica.

A notícia de que a polícia realizou cerca de 60 buscas em sete países, incluindo no grão-ducado, foi tornada pública ontem, ao início da tarde. Pouco depois, surgia a confirmação por parte do Ministério Público (MP) luxemburguês.

Num comunicado, o MP confirma que foram analisados dados de contas bancárias e feitas buscas nas instalações de uma empresa comercial. Porém, acrescenta que a operação não deu origem a detenções ou à abertura de um processo criminal.

O Ministério Público luxemburguês adianta também que não fará qualquer outra comunicação sobre o caso, sublinhando que cabe às autoridades judiciárias de Limbourg, na Bélgica, a decisão de divulgar, ou não, mais informações sobre o caso.

Redação Latina / Lusa