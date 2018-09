Syra Mensdorf e Erpeldange abrem hoje os 32 avos da Taça do Luxemburgo

O Syra Mensdorf e o FC 72 Erpeldange abrem esta sexta-feira os 32 avos de final da Taça do Luxemburgo de futebol. O embate tem o pontapé de saída marcado para as 20:00.

Para sábado, estão marcados quatro jogos, com duas equipas da Liga BGL em ação: a Jeunesse d’Esch defronta o Berdenia Berbourg e o Rosport mede forças com o SC Steinfort. Todas as outras partidas disputam-se no domingo.

O detentor do troféu, o Racing, é uma das equipas a entrar em campo no domingo, ao jogar com o SC Bettembourg. Já o campeão nacional F91 Dudelange joga com o FC Kehlen.

O calendários completo dos jogos pode ser consultado aqui.

Redação Latina (Foto: Lusa)