Tabagismo: Fundação Cancro diz que situação estagnou

A situação do tabagismo no Luxemburgo está estagnada há cinco anos, segundo a sondagem anual da Fundação Cancro, divulgada à margem do Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala esta quinta-feira.

A taxa de fumadores continua a rondar os 21% da população, algo “desanimador” para a Fundação Cancro.Em números absolutos, o grão-ducado tem cerca de 104 mil fumadores.

Olhando para a evolução ao longo dos últimos anos, conclui-se rapidamente que… não houve grande evolução. Em 2008, a taxa de fumadores era superior, na ordem dos 25%. No entanto, desde 2013 que se tem mantido nos 21%, tendo mesmo aumentado um ponto percentual entre 2016 e 2017.

A sondagem traz no entanto uma boa notícia: a diminuição da proporção de fumadores dos 18 aos 24 anos, que caiu de 26%, em 2016, para 22%, no ano passado. Entre 2008 e 2017, a diminuição foi de 14%. Já a percentagem de jovens dos 25 aos 34 – os que fumam mais – subiu dois pontos no ano passado.

O que também subiu em 2017 foi a taxa de fumadores diários. Dos 21% de fumadores, 16% pegam no cigarro todos os dias. Trata-se, neste caso, de uma subida de 1%.

Estes dados resultam de uma sondagem realizada pelo TNS-Ilres, a pedido da Fundação Cancro. Foram inquiridas 4.225 pessoas com 15 anos ou mais, residentes no Luxemburgo.

