Taça Davis: Pedro Sousa encerra eliminatória com vitória

Pedro Sousa fez hoje o 4-1 para Portugal frente à Ucrânia, ao vencer o jovem Illia Biloborodko, por 6-0 e 6-1, no último encontro da segunda eliminatória do Grupo 1 da zona euro-africana da Taça Davis em ténis.

Com o ‘play-off’ do Grupo Mundial já garantido, o ‘capitão’ Nuno Marques deu uma oportunidade ao jogador da casa e o 209.º jogador mundial fez as delícias das bancadas do Club Internacional de Foot-Ball (Lisboa), o seu clube de sempre, impondo-se ao estreante ucraniano, de apenas 15 anos, em 42 minutos.

O encontro, de sentido único, serviu só para cumprir calendário, uma vez que ao início da tarde João Sousa já tinha garantido o apuramento de Portugal para o ‘play-off’ do Grupo Mundial, ao derrotar Artem Smirnov, por 7-6 (7-3), 7-6 (7-2) e 6-2.