Taça do Luxemburgo: F91 recebe Fola nos oitavos

O F91 Dudelange vai receber o Fola, no jogo grande dos oitavos de final da Taça do Luxemburgo de futebol, ditou o sorteio desta segunda-feira.

Destaque, ainda, no programa, para a receção do Hamm Benfica ao Progrès Niederkorn, e para a deslocação da Jeunesse – líder da Liga BGL – a Ettelbruck, onde vai medir forças com o Etzella.

Por sua vez, o Differdange – quarto classificado da Liga – vai jogar no reduto do Mondorf.

Os duelos de acesso aos quartos-de-final estão marcados para o dia 9 de dezembro.

Programa completo:

US Esch – Strassen

Mühlenbach – Bissen

Mondorf – Differdange

F91 – Fola

Bertrange – Mertert-Wasserbilig

Wiltz – Rosport

Hamm Benfica – Progrès

Etzella – Jeunesse.

Redação Latina (Foto: Agência Lusa)