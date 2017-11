Taça de Portugal: Benfica chega aos “oitavos”

O Benfica, detentor da Taça de Portugal, avançou para os oitavos-de-final da prova, ao vencer em casa o Vitória de Setúbal, em partida dos 16 avos de final da competição.

O tetracampeão assegurou uma das 16 vagas nos oitavos de final ao vencer na receção aos setubalenses, por 2-0, com golos de Cervi, aos 25 minutos, e Krovinovic, aos 81, juntando-se a Sporting e FC Porto, que já tinham derrotado Famalicão, da II Liga, e Portimonense, respetivamente.

O Benfica, com Bruno Varela na baliza e Jonas no centro do ataque, foi mais eficaz do que brilhante, num jogo em que o guarda-redes habitualmente suplente acabou por segurar a vantagem ‘encarnada’ e o consequente apuramento.