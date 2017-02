Taça de Portugal: Benfica entra nas meias-finais como grande favorito

O Benfica, recordista de troféus na Taça de Portugal (25), parte como grande favorito para as meias-finais da competição, nas quais começará por defrontar na primeira mão, na terça-feira, o Estoril-Praia, na Amoreira.

Sem os ‘rivais’ FC Porto e Sporting em prova, eliminados ambos pelo Desportivo de Chaves, nem com o detentor do troféu em prova, o Sporting de Braga, afastado pelo Sporting da Covilhã, a edição 2016/17 é teoricamente favorável às ‘águias’.

Nas ‘meias’, cujos primeiros jogos estão agendados para terça-feira e quarta-feira, resistem Benfica e Estoril-Praia, bem como Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves, que se começam por defrontar na ‘cidade berço’.

Primeiro disputa-se, na terça-feira (21:15, hora do Luxemburgo), a receção do Estoril ao Benfica, naquele que será ao longo da história o quinto confronto na Taça de Portugal entre os dois emblemas, num registo sempre favorável à equipa da Luz.

Na ocasião tratou-se de eliminatórias a uma única mão, uma das quais referente à final da prova, naquela que é a única presença ‘estorilista’ no jogo final, em que o Benfica venceu então por 8-0, na já longínqua época de 1943/44.

No jogo de terça-feira, o favoritismo está novamente do lado da equipa treinada por Rui Vitória, que esta época para a Liga já venceu no campo do adversário por 1-0, em 17 de dezembro, com golo do mexicano Raúl Jiménez, de grande penalidade.

Nesta edição, o Benfica afastou o 1.º Dezembro (1-2, fora), Marítimo (6-0, casa), Real Massamá (0-3, fora) e Leixões (6-2, casa), enquanto o Estoril superou Caldas (0-1, fora), Cova da Piedade (2-0, casa), Sanjoanense (4-2 após prolongamento) e Académica (2-1, casa).

Na quarta-feira, será a vez de Guimarães e Chaves medirem forças na primeira mão das meias-finais, com os flavienses a apresentarem-se como o principal ‘tomba-gigantes’, face às eliminações de FC Porto e Sporting.

A equipa transmontana começou por eliminar fora na ronda inaugural o União da Madeira, e na ronda seguinte conseguiu levar o jogo com o favoritíssimo FC Porto para as grandes penalidades (0-0, 3-2 nos penáltis).

A proeza não ficaria por aí, já que depois de bater fora o Torreense por 3-2, nos oitavos de final, quis a sorte que recebesse novamente um grande, o Sporting, e então eliminou os ‘leões’ por 1-0.

O jogo, a 17 de janeiro, aconteceu num momento particularmente feliz para o Desportivo de Chaves, que três dias antes tinha ‘travado’ igualmente o Sporting em Chaves, então com um empate a dois golos para o campeonato.

Quanto ao Guimarães, a única equipa em prova que, além do Benfica, já venceu a Taça de Portugal, consegue chegar às ‘meias’, depois de deixar pelo caminho Santa Iria (2-1, fora), Boavista (2-1 após prolongamento, fora), Vilafranquense (1-0, casa) e Sporting da Covilhã (1-0, fora).

O jogo entre vimaranenses e flavienses é inédito da Taça de Portugal e esta época, na I Liga, as duas equipas encontraram-se à 12.ª jornada, no Dom Afonso Henriques, a 04 de dezembro, num embate que terminado igualado a um golo.

Os jogos da segunda mão disputam-se em abril, em dias e horas ainda a determinar.

Programa da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

– terça-feira, 28 fev:

Estoril (L) – Benfica (L), 21:15*

– quarta-feira, 01 mar:

Vitória de Guimarães (L) – Desportivo de Chaves (L), 21:15*