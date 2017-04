‘Take Me To The Other Side’ é o novo single de Kika

Kika lançou um novo tema, retirado do álbum Love Letters, intitulado “Take Me To The Other Side”.

Depois do êxito dos temas “If This Is Love” e “Colorblind” (que pode recordar mais abaixo), kika regressa com o lyric vídeo da nova música, que pode ver também em baixo.

Love Letters é um disco que dá um forte contributo na consolidação da popularidade da jovem cantora, tendo voltado a contar com a produção de RedOne – já havia trabalhado no álbum anterior, Alive -, célebre produtor que já trabalhou com algumas das maiores estrelas pop, desde Lady Gaga, passando por Nicki Minaj e Jennifer Lopez, até aos One Direction, entre outros.

Assista em baixo: