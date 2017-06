Tânia Fernandes deixa direção do Fundo da Habitação – imprensa

A lusodescendente Tânia Fernandes vai deixar a direção do Fundo da Habitação, uma função que assumiu há dois anos para substitutir Daniel Miltgen, acusado na altura de assédio.

A imprensa noticia hoje a decisão da funcionária pública, depois de uma questão parlamentar do deputado Marc Lies (CSV) que, citando a revista Paperjam, fala em alegadas tensões entre a diretora e o coordenador da estrutura.

A Paperjam revelou ontem que Tânia Fernandes se encontra de baixa médica, tendo “informado o ministério que, por razões familiares e de saúde, não estará disponível para o cargo a partir de 1 de julho”. O ministério terá ainda dito ao Paperjam que se trata de uma decisão de Tânia Fernandes. Contactado hoje pela Rádio Latina, fonte do Fundo da Habitação confirmou que a diretora da estrutura está de baixa até ao fim do mês, mas escusou-se a adiantar qualquer outro detalhe sobre a situação no seio do organismo.

Entretanto, na resposta ao deputado Marc Lies, o ministro da Habitação, Marc Hansen, explica que o Fundo está neste momento a preparar-se para uma reorganização “intensiva”, a 1 de julho no âmbito da entrada em vigor da nova lei que rege o funcionamento daquele estabelecimento público.

O ministro sublinha que a reforma “impõe uma multitude de ajustamentos ao nível do funcionamento operacional” do organismo. Marc Hansen confirma também que esses ajustamentos incluem “múltiplas nomeações ao nível do conselho de administração, da direção e outros órgãos de gestão”, sem nunca mencionar a suposta demissão de Tânia Fernandes.

Questionado sobre alegados casos de assédio por parte da direção contra “os colaboradores mais antigos” do Fundo, Marc Hansen esclarece apenas que as missões da direção não têm caráter operacional, pelo que os membros da direção não estão em contacto com os colaboradores da estrutura.

