Mais tarde ou mais cedo todos poderão ser luxemburgueses – Félix Braz

O Parlamento aprovou há uma semana a reforma da nacionalidade, que entra em vigor a 1 de abril próximo.

O ministro da Justiça, Félix Braz, afirmou à Rádio Latina que a nova lei não excluiu ninguém. Um dia todos poderão aceder à cidadania luxemburguesa. A isenção de testes de língua, para quem tem, pelo menos, 20 anos de residência é prova disso, acrescenta o governante lusodescendente.

Na nova lei, ficam isentos dos testes de língua luxemburguesa os cidadãos que vivam no Luxemburgo há duas décadas, no mínimo. Os candidatos só têm que frequentar aulas de luxemburguês, num período de 24 horas, sem necessidade de comprovar os conhecimentos linguísticos. Quem não frequentou sete anos de escolaridade do ensino público pode pedir o passaporte luxemburguês, após cinco anos de residência – contra sete atualmente –, mas tem de fazer exame da língua.

A verdade é que o grau de dificuldade do exame baixou consideravelmente. Na prática, só é preciso passar no exame de expressão verbal – nível A2, o segundo mais baixo numa escala de seis.

O nível B1, de compreensão do luxemburguês, continua inscrito na lei, mas deixa de ser um obstáculo, surgindo até como uma segunda oportunidade.

Quem atingiu o nível B1e reprovou no exame de expressão verbal, pode passar desde que o resultado final seja compensatório.

