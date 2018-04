A taxa de bebés nascidos fora do casamento quadruplicou nos últimos 30 anos, no Luxemburgo. Segundo o Eurostat, essa taxa passou de 10,2%, em 1986, para 40,7%, em 2016.

Desde os anos 1980 que esta proporção tem vindo a aumentar no grão-ducado. No espaço de apenas uma década, cresceu 11,9%.

Na comparação europeia, França apresenta a taxa mais elevada de nascimentos de pais não casados, a rondar os 59,7%. Bulgária e Eslovénia completam o pódio, ambas com 58,6%. No total, são oito os Estados-membros, onde a maioria dos bebés nasceram fora do casamento. Portugal é um deles (52,8%)

Por outro lado, Grécia (9,4%), Croácia (18,9%) e Chipre (19,1%) são os países onde é menos comum que casais não casados tenham filhos.

Redação Latina