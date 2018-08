Taxa de desemprego mantém-se nos 5,5%

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,5% no mês de julho. Em números absolutos, são 15.262 as pessoas sem trabalho que estavam inscritas nos serviços da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) a 31 de julho, segundo os dados divulgados hoje.

Na comparação com julho do ano passado, o número de desempregados caiu 5,8%. Uma diminuição que beneficiou sobretudo os desempregados com menos de 30 anos, cuja taxa de desemprego recuou 11,4%.

Em contrapartida, a proporção de pessoas licenciadas inscritas nos centros de emprego aumentou 1,2%.

Já o número de pessoas abrangidas por uma medida em prol do emprego registou uma quebra de 6,2% no último ano. São atualmente cerca de 4.791.

Redação Latina