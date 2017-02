Taxa de desemprego baixa para 6,2% – ADEM

A taxa de desemprego situou-se nos 6,2% no final do primeiro mês deste ano, tendo registado uma ligeira queda de 0,1% face a dezembro de 2016.

As estatísticas divulgadas esta manhã pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) dão conta da existência de 17 792 residentes inscritos nos seus serviços, no final do mês passado. São menos 393 do que em dezembro último e menos 576 (3,1%) face a janeiro de 2016.

Já o número de inscrições nos centros de emprego progrediu 6,8% (146 pessoas) num ano, fixando-se em 2 296 no mês passado. A ADEM explica que em janeiro houve um aumento do número de inscrições devido a um abrandamento da atividade no setor da construção civil. Algo que se prende com as temperaturas baixas que fizeram parar alguns estaleiros durante o mês passado.

