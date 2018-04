Taxa de desemprego cai 2,5% num ano

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,7% em março.

Em números absolutos, eram exatamente 15 956 os residentes sem trabalho, que estavam inscritos nos serviços da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) no final do mês passado. São menos 689 desempregados face a fevereiro.

Num ano, o número de residentes desempregados caiu 2,5%. A descida beneficiou sobretudo aqueles com menos de 30 anos, cujo número de desempregados recuou 7,5%. Mesmo assim, há atualmente mais de 3.502 jovens com menos de 30 anos à procura de emprego.

Apesar de serem mais de 7.600, o número de desempregados de longa duração também diminuiu, caindo 4,5%, entre março deste ano e o mesmo mês de 2017.

As notícias são menos animadoras no que toca aos licenciados, que apesar de terem um diploma de ensino superior são mais de 2 800 sem emprego, registando, assim, uma subida de 7,5% num ano.

