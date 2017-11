Taxa de desemprego abaixo dos 6%

A taxa de desemprego caiu para 5,8% no final do mês passado. O nível mais baixo dos últimos seis anos.

As estatísticas divulgadas esta manhã pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) dão conta da existência de 15.813 residentes, inscritos nos seus serviços no final do mês passado. São menos 1 006 do que em outubro de 2016. Este recuo anual de 6% beneficiou sobretudo os jovens com menos de 30 anos, uma vez que o desemprego jovem caiu 10,5% nos últimos 12 meses.

Em sentido inverso, o número de desempregados com ensino superior aumentou 2,9%.

Foram declarados 2.930 postos de trabalho no mês passado, ou seja, mais 12,3% do que em 2016.

Redação Latina