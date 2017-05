Taxa de desemprego mantém-se baixo nos 6%

A taxa de desemprego manteve-se nos 6% no mês de abril, segundo dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), revelados esta segunda-feira.

Em números absolutos a percentagem traduz-se em 16 040 (contra as 16.475 em março) pessoas sem trabalho, que estavam inscritas na ADEM no final do mês de abril. São menos 1 000 face a igual período do ano passado, registando-se assim uma descida anual de 5,9%.

Só em abril, a ADEM registou 1 385 inscrições. Para 476 desses desempregados, tratou-se da primeira vez que tiveram de recorrer aos serviços da estrutura.

Os dados divulgados esta manhã dão ainda conta de uma queda anual do número de pessoas abrangidas por uma medida em prol do emprego. No mês passado, eram 5 283, menos 3,2% face a abril de 2016.

Redação Latina