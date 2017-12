A taxa de desemprego manteve-se nos 5,8% em novembro, inalterada face ao valor registado em outubro.

A população desempregada no Luxemburgo era de 15 876 pessoas no mês passado, segundo as estastísticas da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) divulgadas esta manhã.

Em termos homólogos, isto é, em relação a novembro de 2016, a população desempregada diminuiu em 896 pessoas, ou seja, uma redução de 5,3%.

Redação Latina