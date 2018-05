Taxa de desemprego nos 5,6% em abril

A taxa de desemprego manteve-se abaixo dos 6% no mês de abril. Segundo os dados mensais da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), divulgados hoje, a taxa de desemprego foi de 5,6% no mês passado, uma décima abaixo da registada em março.

Em números absolutos, eram exatamente 15.369 os residentes sem trabalho, que estavam inscritos nos serviços da ADEM a 30 de abril último.

Num ano, o número de residentes desempregados caiu 3,5%. A descida beneficiou sobretudo aqueles com menos de 30 anos, cujo número de desempregados recuou 7,9%. Mesmo assim, há atualmente mais de três mil jovens com menos de 30 anos à procura de emprego.

Apesar de serem mais de sete mil, o número de desempregados de longa duração também diminuiu, caindo 5,1%.

As notícias são menos animadoras no que toca aos licenciados desempregados, que continuam a ser mais de três mil e registam um crescimento de 4,4% face a abril de 2017.

Redação Latina