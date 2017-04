Taxa de emprego no Luxemburgo continua abaixo do objetivo para 2020 – Eurostat

A taxa de emprego da população dos 20 aos 64 anos no Luxemburgo continua abaixo do objetivo para 2020, segundo dados do Eurostat divulgados hoje.

Em 2016, essa taxa era de 70,7%, menos duas décimas do que no ano anterior, um valor inferior à meta de 73% fixada na “Estratégia Europa 2020”. O gabinete europeu da estatística nota que o Grão-Ducado é o único país onde a taxa de emprego do grupo etário dos 20 aos 64 anos registou uma ligeira quebra.

Na categoria dos 55 aos 64 anos, o Luxemburgo apresenta uma taxa de emprego de 39,6%, o que equivale a um aumento de 1,2% face a 2015.

No conjunto da União Europeia, a taxa de emprego da população com idades entre os 20 e 64 anos atingiu em 2016 os 71,1% (mais um ponto percentual face ao ano precedente) e superou o anterior máximo, que datava do período anterior à crise económica e financeira.

O Eurostat sublinha que um quarto dos Estados-membros (sete) já atingiu o seu objetivo para 2020. Eles são Suécia, Alemanha, República Checa, Estónia, Lituânia, Letónia e Irlanda.

Redação Latina