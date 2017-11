Taxa de fumadores caiu 5% na última década

A taxa de fumadores no Luxemburgo caiu 5% na última década. Em 2007, 25% da população era fumadora, ao passo que no ano passado essa percentagem rondava os 20%.

Estes são os últimos dados da Fundação Cancro sobre o assunto, revelados em 2016, mas que lembramos hoje, no Dia Mundial do Não-Fumador.

Os homens continuam a fumar mais do que as mulheres. Cerca de 23% têm o vício do tabaco, enquanto entre elas essa percentagem é de 18%. Mesmo assim, a descida é ligeiramente mais acentuada entre os homens, cuja taxa de fumadores caiu 5%. Entre elas, a queda foi de 4%.

Os jovens dos 18 aos 24 anos são o grupo etário que mais fuma, com uma taxa a rondar os 26%, mais 3% face a 2015. A seguir, aparecem os residentes dos 25 aos 34, 25% dos quais têm o vício do cigarro. Mesmo assim, trata-se da taxa mais baixa de sempre no que toca a esta franja da população.

Outro dado preocupante diz respeito à taxa de fumadores entre os 15 e os 17 anos, que ronda os 21%.

Todos os anos, cerca de mil pessoas morrem vítimas de doenças associadas ao cigarro. Mais de oitenta são vítimas do tabagismo passivo.

Redação Latina