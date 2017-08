Taxa de inflação anual sobe para 1,9% em julho

A taxa de inflação anual subiu para 1,9% em julho, face ao 1,5% registado em junho.

O indicador dos preços no consumidor, divulgado hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (STATEC), indica, contudo, uma queda mensal de 0,7% em julho. Uma diminuição que o STATEC explica pela queda dos preços no período de saldos de verão.

Excluindo os preços dos produtos petrolíferos – que também recuaram – e o efeito dos saldos do cálculo do indicador, as tarifas dos outros bens e serviços aumentaram 0,3% face a junho.

O preço do ‘ouro negro’ está em queda desde maio, tendo recuado 1,2% entre junho e julho. Os automobilistas viram a fatura baixar 1,2% por cada litro de gasóleo abastecido e 2,1% no caso da gasolina.

