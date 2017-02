Taxa de inflação baixa ligeiramente em janeiro

A taxa de inflação registou um ligeiro recuo de 0,6% em janeiro, face ao mês anterior.

A taxa anual fixou em 1,7%, no mês passado, segundo dados do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) divulgados esta sexta-feira.

Os saldos de inverno, com os preços do vestuário e calçado a caírem 15,4% em relação ao mês de dezembro, são a principal justificação para esta descida mensal, acrescenta o STATEC.

Mais baratas ficaram também as viagens de avião, com uma queda de 24,4%. Estas descidas são, no entanto, contrabalançadas pelos aumentos dos preços, registados nas festas de fim de ano.

Os preços dos produtos petrolíferos também subiram 3,4%.

Além disso, os preços de bens e serviços cresceram 0,3%, excepto nos ramos do vestuário e do calçado.

O crescimento dos preços incide, sobretudo, sobre os pacotes de viagens, que aumentaram 2,4%. Por outro lado, vários produtos alimentares ficaram mais caros, 1,1%, em janeiro, nomeadamente legumes, peixe e carne.

A indexação dos salários e pensões, a 1 de janeiro, também pesou na inflação.

De referir, ainda, que as consultas de fisioterapia e de clínica geral encareceram 5,4% e 9,2%, respetivamente, e, nos lares de idosos, a subida foi de 1,8%.

Os dados referentes ao mês de fevereiro serão publicados no dia 8 de março.

