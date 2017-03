Taxa de vagas de emprego no Luxemburgo inferior à média europeia

A taxa de vagas de emprego no Luxemburgo é inferior à da média europeia, segundo dados do Eurostat, referentes ao quarto trimestre de 2016.

As estatísticas divulgadas hoje mostram que a percentagem de vagas de emprego era de 1,3% no último trimestre do ano passado, cinco décimas abaixo da média dos países do bloco europeu. Trata-se também da percentagem anual mais baixa.

A República Checa (3%), a Bélgica (2,9%) e a Alemanha (2,6%) apresentam as taxas mais elevadas, enquanto Grécia (0,3%), Chipre (0,6%) , Espanha, Polónia e Portugal (0,7% cada) surgem no outro extremo da lista.

Segundo os últimos dados do STATEC, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) tinha 5.413 vagas de emprego por preencher, em janeiro. À semelhança dos meses anteriores, a área do apoio às empresas é a que mais ofertas regista. Eram quase 1.700 no primeiro mês do ano.

Redação Latina