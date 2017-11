Taxas bancárias: ULC denuncia “falta de transparência” de alguns bancos (C/ÁUDIO)

Há bancos que oferecem serviços bancários gratuitos, ou mais acessíveis, aos utentes considerados vulneráveis, só que essa informação não é divulgada. Quem o diz é o diretor da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC), Guy Goedert, que denuncia a “falta de transparência” de alguns bancos.

Em causa está o aumento das taxas de várias operações bancárias e o encerramento de agências e postos de correio. Uma situação inconveniente para inúmeros utentes, que se veem forçados a recorrer à Internet, coisa que nem sempre dominam.

São medidas há muito criticadas pela ULC, que ainda no mês passado entregou no Parlamento uma petição com 10 000 assinaturas contra o aumento das taxas. A petição deu origem a um encontro entre membros do organismo, ministro e deputados da comissão das Finanças. Segundo Guy Goedert, Pierre Gramegna comprometeu-se a contactar os bancos para se apurar se estes oferecem, ou não, serviços destinados às pessoas que se sentem lesadas com aumento das taxas, sobretudo os idosos. A resposta dos bancos deverá ser tornada pública no início do próximo ano. Só depois disso tomará outras medidas.

Embora o ministro das Finanças tenha feito saber que não tenciona legislar sobre a matéria, Guy Goedert diz que essa seria a solução ideal.

O diretor da ULC dá o exemplo da vizinha Bélgica.

Guy Goedert, diretor da ULC, que reivindica ação por parte do Governo no âmbito do aumento das taxas de várias operações bancárias.

Redação Latina