Táxis: Nova lei está a conseguir “limpar” o setor – ministro

A chamada lei dos táxis, em vigor desde setembro de 2016, está a conseguir “limpar” o setor, segundo o primeiro balanço da legislação apresentado hoje, no Parlamento, por François Bausch.

Perante os deputados da comissão do desenvolvimento sustentável, o ministro revelou que, desde a entrada em vigor da lei, as autoridades conseguiram retirar do mercado cerca de 150 táxis sem licença.

Com a reforma, o Governo quis também dar mais meios à polícia e à Autoridade Tributária e Aduaneira para multarem os taxistas infratores. O balanço da nova lei revela que em 2017 foram passadas 279 multas, 10 das quais por uso de uma viatura que não um táxi e 24 por serviço assegurado por terceiros, isto é, alguém que não era titular da licença.

Quanto a tarifas, a nova lei parece não ter feito baixar os preços. Pelo contrário, segundo o ministro, as tarifas aumentaram 11% nos últimos quatro anos.

Redação Latina