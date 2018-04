Táxis zero emissões: “Ainda não temos as infraestruturas necessárias” – Olivier Gallé (C/ÁUDIO)

O maior problema dos táxis com zero emissões de dióxido de carbono (CO2) é a falta de postos de carregamento rápido, diz Olivier Gallé, presidente da Federação dos Táxis.

A afirmação surgiu a propósito da proposta do ministro do Desenvolvimento Sustentável, de alterar os critérios de atribuição de novas licenças, atualmente limitadas a veículos com zero emissões.

A proposta de François Bausch – que aos olhos dos ambientalistas poderá ser encarada como um retrocesso – passa pela introdução de uma “categoria de táxis com baixo nível de emissões” de dióxido de carbono.

Trocado por miúdos, o ministério voltaria a conceder licenças a carros que não são 100% amigos do meio ambiente, para poder aumentar a oferta em território nacional.

Falando à Rádio Latina sobre esta questão, o líder da Federação dos Táxis destacou os esforços do setor para baixar as emissões de poluentes, mas alertou para um problema que afeta não só o Luxemburgo, como a maior parte dos países europeus: a falta de infraestruturas adequadas.

A principal dificuldade prende-se com o carregamento dos veículos.

Olivier Gallé sublinha que ter uma viatura parada durante cinco horas afeta significativamente o ganha-pão dos motoristas.

A lei em vigor garante a atribuição de vinte licenças por ano – 15 para a ‘zona 1’ e cinco para as restantes – com zero emissões.

A alteração desta regra é uma das propostas de François Bausch que está a ser discutida com os representantes do setor. A ideia é chegar a um consenso para que as medidas possam vir a figurar num novo projeto de lei.

A próxima reunião entre ambas as partes está agendada para o fim deste mês.

Redação Latina