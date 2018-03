Taxistas poderão vir a ser obrigados a aceitar pagamentos com cartão

Os taxistas no Luxemburgo poderão vir a ser obrigados a aceitar pagamentos com cartão bancário. Pelo menos, essa é uma das medidas que têm sido discutidas pelo ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch, e representantes do setor.

O objetivo é adaptar o setor dos táxis à era digital. Para isso, estão em análise uma série de medidas que poderão vir a ser aplicadas no futuro, depois da atual legislatura. De acordo com o ministro, o setor tem até ao final do mês de maio para se pronunciar sobre as propostas. Se tudo correr como previsto, um novo projeto de lei deverá ser entregue no Parlamento antes do verão.

Outras das propostas passam pela introdução dos recibos eletrónicos e pelo enquadramento do chamado ‘taxi-sharing’, que permite a vários clientes partilharem o serviço, mesmo com destinos distintos.

O ministério de François Bausch propõe também uma mexida ao nível dos critérios para atribuir as licenças e que, aos olhos dos ambientalistas, poderá ser encarada como um passo atrás. Desde a entrada em vigor da nova lei que as autorizações só são atribuídas a veículos de zero emissões. Ora, o ministro propõe agora a introdução de uma “categoria de táxis com baixo nível de emissões” de dióxido de carbono.

Trocado por miúdos, o ministério voltaria a conceder licenças a carros que não são 100% amigos do meio ambiente. Uma medida que, segundo o ministro, aumentaria a oferta em território nacional.

