Taylor Swift regista nove marcas de uma só vez

Envolta em mistério, Taylor Swift registou nove marcas de uma vez só.

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, uma empresa sediada em Nashville, nos Estados Unidos, fez o registo de nove marcas separadas e independentes com a palavra “Swifties”, de acordo com documentos que o site TMZ teve acesso; uma das marcas relaciona-se com um “site de gravações de áudio e vídeo que não podem ser descarregados”.

O rumor inicial era de que Taylor estaria a preparar-se para entrar de surpresa na indústria do streaming criando o seu próprio serviço para competir com o Spotify – com quem entrou em conflito, no passado, retirando as suas músicas – e com a Apple Music. No entanto, uma fonte revelou à Billboard que a cantora não irá lançar um serviço de streaming. Segundo aquela publicação, um olhar mais atento às marcas registadas pode indicar uma outra perspetiva.

Uma das marcas parece estar relacionada com software para dispositivos móveis – que pode ser usado para fazer streaming e download de áudio e vídeo. Outra marca protege todos os direitos sobre vídeos de concertos, entrevistas, edições de áudio e imagem, artigos e blogs, entre outros.

Por outro lado, a maioria das marcas relaciona-se com merchandising, permitindo, hipoteticamente, que Taylor possa deter marcas de instrumentos, acessórios, joias, vestuário e ainda artigos de papelaria, tudo sob o nome Swifties.

A Billboard tentou falar sobre o assunto com um representante da artista que se recusou prontamente.

