Tecnologia espacial luxemburguesa ganha peso na Austrália

O Kleos Space criou a sua primeira filial no estrangeiro, neste caso na Austrália. O operador luxemburguês de tecnologia espacial abre oficialmente a filial no dia 3 de abril, em Camberra, capital do país dos cangurus.

A empresa luxemburguesa optou pela Austrália porque o governo local anunciou um investimento de 313 milhões de euros, destinado a melhorar as suas capacidades espaciais.

Esse forte investimento favorece as operações do Kleos Space, até porque o seu diretor executivo, o australiano Erik Tyler, vai liderar a filial de Camberra.

Tyler foi um operador qualificado em comunicações nas forças armadas australianas e vai tirar partido dessa experiência para fazer evoluir a presença no país do Kleos Space.

Os dados apurados pelos satélites do Kleos, que permitem vigiar fronteiras, proteger os ativos e salvar vidas, são fornecidos aos utilizadores em todo o mundo, sob a designação “Activity Based Intelligence”.

Está previsto que a filial australiana do Kleos Space entre na bolsa local, ainda antes do verão.

Redação Latina