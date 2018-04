Tecnologia financeira leva Gramegna aos EUA

O ministro das Finanças do Luxemburgo, Pierre Gramegna, inicia esta segunda-feira um périplo de uma semana, pelos Estados Unidos, à volta das inovações tecnológicas no setor financeiro.

O assunto interessa particularmente à praça financeira grã-ducal, traduzido, neste caso, em diversos encontros com dirigentes de grupos financeiros norte-americanos, para abordar a sua estratégia de desenvolvimento na Europa.

Gramegna reparte a sua visita entre Nova Iorque e Washington.

O homem forte das finanças luxemburguesas passa os primeiros três dias em Nova Iorque, onde intervem como orador na conferência intitulada “Empire Fintech”.

Depois segue para a capital do país, onde vai marcar presença nas reuniões do FMI e do Banco Mundial e numa mesa redonda, organizada pelo Banco Europeu de Investimento (BEI).

Redação Latina