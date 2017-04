“Temo pelo futuro do meu país” – Jovem turca residente no Luxemburgo (C/ÁUDIO)

Foto: Sevcan Ekici

“Catastrófico”. É com esta palavra que Sevcan Ekici descreve o resultado do referendo na Turquia, que, segundo os números preliminares, deu a vitória ao ‘sim’ alargando os poderes do presidente Recep Erdogan.

Sevcan Ekici, 25 anos, imigrou para o Luxemburgo em 2012 e hoje trabalha na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), na capital do Grão-Ducado. Em entrevista à Rádio Latina, a jovem turca falou num resultado“catastrófico” e confessou temer pelo futuro do seu país, visto que, agora, o “poder está todo nas mãos de um só homem”.

A vitória do ‘sim’ não foi propriamente uma surpresa para Sevcan Ekici. O que mais a surpeendeu foi o facto de o resultado ter sido tão renhido.

Sevcan Ekici diz ter perdido a esperança de um dia voltar para a Turquia.

No Luxemburgo, cerca de 9 600 mil turcos – residentes e fronteiriços – votaram neste referendo, dando também vitória ao ‘sim’, que arrecadou 61,5% dos votos, segundo dados da agência noticiosa Anadolu. Porém, Sevcan Ekici está convicta de que os cerca de 500 eleitores que vivem no Grão-Ducado votaram contra o reforço dos poderes de Erdogan.

Sevcan Ekici, uma jovem turca de 25 anos residente no Luxemburgo, sobre o referendo na Turquia.

Redação Latina