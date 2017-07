Temperatura média na capital é de…

A temperatura média na cidade do Luxemburgo é de apenas 9,0°C, segundo valores registados na estação meteorológica do Findel.

Este dado surge na secção “território” do novo site da comuna do Luxemburgo, que revela uma série de curiosidades sobre a superfície da capital do país.

Ficamos a saber, por exemplo, que 27,7% da superfície da cidade é agrícola.

Por sua vez, o setor industrial ocupa 1,5% do território da capital. A maior parte da superfície é preenchida por construções.

A cidade do Luxemburgo tem uma superfície de 51,73 km², o que corresponde a 2% do território nacional.

Redação Latina