Temperaturas mínimas entre -6 e -9 °C mantêm país sob aviso amarelo

As temperaturas mínimas previstas para esta manhã, a oscilar entre os -6 e os -9 °C, vão manter o Luxemburgo sob alerta amarelo até às 10:00.

Segundo as previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, o frio deverá depois voltar na próxima madrugada. Aí será o norte do país a região mais afetada, com as temperaturas mínimas previstas a variar também entre os -6 e os -9 °C.

O aviso amarelo para o norte do grão-ducado vai estar em vigor entre as 03:00 da próxima madrugada e as 10:00 da manhã de quarta-feira.

Redação Latina