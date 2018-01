Tempestade Eleanor: 112 recebeu cerca de 230 chamadas em apenas uma hora

O número de emergência 112 recebeu cerca de 230 chamadas em apenas uma hora, devido à passagem da tempestade Eleanor, que colocou o Luxemburgo sob alerta laranja devido aos ventos fortes. Os primeiros telefonemas foram registados por volta 05:00.

Só entre as 05:00 e as 07:00, o vento obrigou a mais de uma centena de intervenções, a maior parte das quais na sequência de árvores caídas nas estradas e objetos arrastados para as faixas de rodagem.

Num comunicado divulgado às redações, a Administração dos Serviços de Socorro admite que “ainda é demasiado cedo para falar em números definitivos”, admitindo que possam ocorrer mais incidentes nas próximas horas.

O alerta laranja mantém-se para já até às 13:00. As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, apontam para vento muito forte, com rajadas entre os 90 e os 110 km/h. Paralelamente, e até às 21:00, o grão-ducado estará sob aviso amarelo também por causa do vento, que deverá atingir os 90 km/h.

Os serviços de socorro apelam por isso à prudência dos automobilistas, apelando para que adaptem a velocidade às condições meteorológicas e para que limitem, dentro do possível, as deslocações.

Redação Latina