Tempestade Eleanor já provocou um ferido no Luxemburgo

Pelo menos uma pessoa ficou ferida no Luxemburgo devido à passagem da tempestade Eleanor, que colocou o país sob alerta laranja.

Segundo o mais recente balanço da Administração dos Serviços de Socorro, uma pessoa ficou ferida após uma colisão com uma árvore caída na estrada entre Garnich e Windhof.

Entre as 05:00 e as 09:00, o número de emergência 112 recebeu 332 chamadas. Telefonemas que já deram origem a 178 intervenções no terreno.

O alerta laranja mantém-se para já até às 13:00. As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, apontam para vento muito forte, com rajadas entre os 90 e os 110 km/h. Paralelamente, e até às 21:00, o grão-ducado estará sob aviso amarelo também por causa do vento, que deverá atingir os 90 km/h.

Os serviços de socorro apelam por isso à prudência dos automobilistas, apelando para que adaptem a velocidade às condições meteorológicas e para que limitem, dentro do possível, as deslocações.

Redação Latina